



Планета между Марсом и Юпитером может уничтожить Землю - исследование

Согласно результатам нового исследования, планета между Марсом и Юпитером может вытолкнуть Землю из Солнечной системы и уничтожить всю жизнь на ней.



Эксперимент был проведен исследователями из Калифорнийского университета в Риверсайде, и результаты были опубликованы во вторник в рецензируемом исследовании в журнале Planetary Science Journal.



Ведущий автор Стивен Кейн, астрофизик из Калифорнийского университета в Риверсайде, сказал, что эксперимент был направлен на заполнение двух пробелов в планетарной науке.



Одним из них является разрыв в размерах между планетами земной группы и гигантскими газовыми планетами. Самый маленький газовый гигант — Нептун, который в четыре раза больше и в 17 раз тяжелее Земли, крупнейшей планеты земного типа в Солнечной системе, и между ними нет промежуточного по размерам объекта.



"В других звездных системах есть много планет с массами в этом промежутке. Мы называем их суперземлями", — сказал Кейн.



Другой разрыв — это положение между Марсом и Юпитером относительно Солнца.



"Архитектура орбит планет Солнечной системы демонстрирует существенный разрыв между орбитами Марса и Юпитера, населенными огромным скоплением астероидов", — отмечается в исследовании. — "Эти особенности архитектуры Солнечной системы предоставляют убедительные доказательства прошлых взаимодействий, и для моделей формирования Солнечной системы остается множество проблем".



"Астрономы часто хотят, чтобы между этими двумя планетами было что-то среднее", — сказал Кейн.



Заполнение этих пробелов в астрономических знаниях может пролить свет на эволюцию Земли и архитектуру Солнечной системы.



Кейн провел динамическое компьютерное моделирование планеты между Марсом и Юпитером с множеством различных масс и наблюдал влияние планеты на орбиты других планет Солнечной системы.



"Эта вымышленная планета дает толчок Юпитеру, которого достаточно, чтобы дестабилизировать все остальное. Несмотря на то, что многие астрономы мечтали об этой дополнительной планете, хорошо, что у нас ее нет", — сказал Кейн.



Поскольку Юпитер больше, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые, а его масса в 318 раз превышает массу Земли, его гравитационное притяжение достаточно мощное, и если бы его потревожила суперземля или любой другой небесный объект, это оказало бы серьезное влияние на все остальные планеты. Присутствие этого объекта может выбросить Меркурий, Венеру и Землю из Солнечной системы и дестабилизировать орбиты Урана и Нептуна, в конечном итоге выбрасывая их в открытое космическое пространство.



Кроме того, суперземля изменит форму земной орбиты, сделав ее гораздо менее пригодной для жизни, если не полностью уничтожив все живое.



Однако Кейн обнаружил, что если он уменьшит массу суперземли и поместит ее прямо между Марсом и Юпитером, планета сможет оставаться стабильной в течение длительного периода времени, если только ее немного не сдвинуть в каком-либо направлении.



"Эта работа представляет собой положительный аспект отсутствия локальной суперземли, демонстрируя потенциал орбитальной нестабильности, которую может вызвать такая дополнительная планетарная масса", — говорится в исследовании.



"Наша Солнечная система настроена более точно, чем я думал раньше. Все работает как сложные часовые механизмы. Добавьте в механизм больше шестеренок, и все сломается", — добавил Кейн.

