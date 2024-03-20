



Объявлен красный уровень тревоги из-за глобального потепления

Всемирная метеорологическая организация объявила красный уровень тревоги из-за глобального потепления.



По данным Reuters, такое решение было принято на фоне того, что прошлый год побил температурные рекорды.



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В ООН обеспокоены тем, что в 2024 году может быть еще теплее, чем годом ранее. Согласно последнему отчету, средние температуры достигли наивысшего уровня за 174 года наблюдений.



"То, что мы наблюдали в 2023 году, особенно с беспрецедентным потеплением океана и потерей антарктического морского льда, вызывает особую обеспокоенность", - сказала генсек организации Селеста Сауло.



По ее словам, особенное беспокойство вызывает потепление океана, поскольку процесс является необратимым.