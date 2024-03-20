Новости » Наука и Технологии
Объявлен красный уровень тревоги из-за глобального потепления
20.03.2024 00:16 Алина Груднева

Объявлен красный уровень тревоги из-за глобального потепления

Всемирная метеорологическая организация объявила красный уровень тревоги из-за глобального потепления.

По данным Reuters, такое решение было принято на фоне того, что прошлый год побил температурные рекорды.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В ООН обеспокоены тем, что в 2024 году может быть еще теплее, чем годом ранее. Согласно последнему отчету, средние температуры достигли наивысшего уровня за 174 года наблюдений. 

"То, что мы наблюдали в 2023 году, особенно с беспрецедентным потеплением океана и потерей антарктического морского льда, вызывает особую обеспокоенность", - сказала генсек организации Селеста Сауло. 

По ее словам, особенное беспокойство вызывает потепление океана, поскольку процесс является необратимым.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы