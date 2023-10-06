



Обрушившийся на Землю мощный поток гамма-лучей поставил ученых в ступор

На Землю обрушился мощный поток гамма-лучей от взорвавшейся звезды Вела Пульсар, который поставил ученых в ступор.



По данным газеты The Daily Mail, энергетический поток зафиксировала система телескопов в Намибии.



Уточняется, что излучение было бы испепеляющим для людей, если бы взрыв звезды произошел на достаточно близком расстоянии к нашей планете. Тем не менее, ученые так и не смогли объяснить столь мощный поток, обрушившийся на Землю.



Вела Пульсар расположена примерно в 1000 световых годах от Земли и является самым ярким постоянным источником гамма-лучей в диапазоне свыше 1 ГэВ. По словам ученых, пульсары — это остатки массивной звезды, которая взорвалась примерно 10 000 лет назад. Изначальное выбросы энергии рассматривались учеными как попытки инопланетян связаться с землянами. Но астрономы эту теорию опровергают.