



Новая "трава": израильские ученые нашли замену конопле

Южноафриканское растение под названием амбрелла (wooly umbrella) совершенно не связано с коноплей, однако оно производит множество активных соединений, содержащихся в конопле - каннабиноидов, включая некоторые, которые могут найти новое применение в медицине.



В исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature Plants, ученые Института Вейцмана выявили более 40 каннабиноидов в wooly umbrella, а также продемонстрировали ряд биохимических изменений растения при производстве этих соединений. Исследователи также показали, как эти этапы могут быть воспроизведены в лаборатории для синтеза или даже конструирования новых каннабиноидов.



Привычное растение конопля производит более 100 различных каннабиноидов, и оно остается их основным производителем. Но wooly umbrella, быстрорастущее многолетнее растение, занимает достойное второе место. "Мы нашли новый крупный источник каннабиноидов и разработали инструменты для их устойчивого производства, что может помочь в изучении их огромного терапевтического потенциала", - говорит д-р Ширли (Пола) Берман, возглавлявшая исследование в лаборатории профессора Асафа Ахарони на кафедре растений и окружающей среды Института.



Каннабиноиды уже широко применяются для облегчения боли, тошноты, тревоги и эпилептических припадков, и список их возможных применений быстро растет. Молекулярные рецепторы, реагирующие на эти соединения, широко распространены у людей не только в мозге, но и по всему телу, что позволяет предположить, что каннабиноиды, связывающиеся с ними, могут быть использованы для лечения всего спектра заболеваний - от рака до нейродегенеративных заболеваний.



Перспективы использования каннабиноидов в медицине - именно то, почему лаборатория Ахарони начала исследование wooly umbrella, или Helichrysum umbraculigerum, который обязан своим общим названием бархатистым, горчично-желтым, зонтикообразным цветам. Он принадлежит к совершенно иному семейству растений, чем конопля; его родственниками являются подсолнухи, маргаритки и латук.



Оказалось, что растение производит каннабиноиды в основном в своих листьях, что, возможно, дает ему экономическое преимущество перед коноплей, которая производит эти соединения в более короткоживущих и трудных для сбора цветочных гроздьях, или соцветиях. Несмотря на эти различия, ученые Института Вейцмана нашли много общего между шерстистым зонтиком и коноплей.



В частности, ферменты, используемые на каждом этапе процесса производства каннабиноидов, принадлежат к одним и тем же семействам, на протяжении первой половины биохимического пути.



Шесть каннабиноидов, обнаруженных в wooly umbrella, идентичны каннабиноидам конопли. Эти шесть не включают два самых известных - THC и CBD, но они включают каннабигерол, или CBG, восходящую звезду каннабиноидных исследований: Он имеет потенциальное терапевтическое применение, но не обладает эффектом, изменяющим настроение.