



Новая космическая миссия будет искать признаки жизни на спутниках Юпитера

Зонд стоимостью 1,74 миллиарда долларов 13 апреля отправится в космос, чтобы обнаружить признаки жизни в других мирах Солнечной системы. Аппарат под названием Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) будет исследовать ледяные спутники Юпитера - Ганимеда, Европу и Каллисто, сообщает The Guardian.



“Мы хотели бы увидеть, есть ли места вокруг Юпитера, где могла зародиться жизнь. Нам нужно найти место с внутренней энергией и жидкой водой. Что касается ледяных спутников Юпитера, у нас есть веские основания полагать, что там воды больше, чем на Земле”, — объясняют ученые.



Аппарат Juice планируют запустить из космодрома Европейского космического агентства (ESA) в Куру во Французской Гвиане. Его поднимет ракета-носитель Ariane 5, ранее выведшая космический телескоп имени Джеймса Уэбба на идеальную орбиту. Зонду понадобится примерно восемь лет, чтобы добиться Юпитера. По пути к цели ему придется несколько раз облететь Землю и Венеру.



Juice выйдет на орбиту вокруг Юпитера в июле 2031 года, к тому времени его догонит зонд NASA Europa Clipper, который полетит по более короткому маршруту и прибудет в апреле 2030 года. Как следует из названия, Europa Clipper сосредоточится на Европе, а Juice будет детально изучать Ганимеда.

