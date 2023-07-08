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Недалеко от Земли обнаружены две новые планеты
08.07.2023 14:01 Ирина Демьянова

Недалеко от Земли обнаружены две новые планеты

Группа астрономов обнаружила две новые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов. Об этом пишет Phys.

Планета TOI-2084 b расположена в 372 световых годах от Земли (что относительно близко) и вращается вокруг красного карлика, которому 7,5 млрд лет (Солнцу примерно 4,6 млрд лет). Эта звезда примерно в 2 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

Согласно исследованию, на этой планете средняя температура составляет 253 градуса по Цельсию, и она в 2,47 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,47 массы Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 6 дней.

Планета TOI-4184 b расположена в 225 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика, которому 6,7 млрд лет. Эта звезда примерно в 4 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

По словам ученых, на этой планете средняя температура составляет 138 градусов по Цельсию, и она в 2,43 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,6 массы Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 5 дней.

 

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