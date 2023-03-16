



NASA показало как массивная редкая звезда превращается в сверхновую

Телескоп NASA имени Джеймса Уэбба наблюдал звезду Вольфа-Райе — одну из самых ярких, массивных и редко обнаруживаемых звезд, в июне 2022 года, сообщило во вторник космическое агентство США.



Звезда WR 124 находится на расстоянии 15 000 световых лет в созвездии Стрелец. Ее масса в 30 раз больше Солнца, и она сбросил внешние слои, равные 10 солнечным массам. Звезды Вольфа-Райе сбрасывают свои внешние слои, образуя кольца из пыли и газа.



По мере того, как газ, сбрасываемый звездой, удаляется от нее и в процессе остывает, образуется космическая пыль, светящаяся в инфракрасном свете, которую заметно в телескоп.



Только некоторые массивные звезды проходят короткую фазу Вольфа-Райе, прежде чем стать сверхновыми, что делает наблюдения очень ценными для астрономов.



Космическая пыль, которая успешно наблюдается в инфракрасном диапазоне, интересует астрономов по ряду причин, и в первую очередь потому, что это неотъемлемой частью функционирования Вселенной. Она может укрывать формирующиеся звезды и образовывать планеты.



Наблюдения WR 124 создают новые возможности для изучения деталей космической пыли, которую можно наблюдать в идеальных условиях с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа Уэбба.



Такие звезды, как WR 124, также помогают ученым понять важный период в ранней истории Вселенной. В ранней Вселенной были похожие умирающие звезды с тяжелыми элементами в их ядрах. Эти элементы теперь распространены на Земле.



