



NASA опубликовало долгожданный отчет об НЛО: подробности

Ученые NASA заявили, что "нет оснований делать вывод", что обнаруженные людьми НЛО имеют инопланетное происхождение.



В то же время в агентстве заявили, что не стоит полностью отвергать такие утверждения, поскольку галактика не ограничивается Солнечной системой. Об этом говорится в отчете NASA "Независимое исследование непознанных аномальных явлений", пишет Sky News.



"Независимая исследовательская группа NASA не нашла никаких доказательств того, что НЛО имеют внеземное происхождение. Но мы не знаем, что это за НЛО", – говорится в отчете.



Также небольшую группу обнаруженных НЛО ученые не могут отнести к известным природным или созданным человеком явлениям.



Помощница администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс отмечает, что НЛО является одними из "величайших тайн" Земли, а причиной тайны является отсутствие высококачественных данных.



Она объясняет, что показания очевидцев об НЛО нельзя использовать в исследованиях о происхождении объектов.



В настоящее время в NASA хотят "расширить отчетность граждан" и сотрудничать с общественностью и коммерческими пилотами, чтобы повысить качество данных об НЛО, добавила Фокс.



"Многие научные миссии NASA, по крайней мере частично, сосредоточены на ответе на вопрос, существует ли жизнь за пределами Земли. Исследования включают миссии по поиску биосигнатур, возможно, на Марсе или ледяных спутниках, вращающихся вокруг Юпитера и Сатурна", – добавляют в отчете.



Над отчетом, содержащим 36 страниц, работали 16 ученых и экспертов, которых в 2022 году собрала компания NASA, чтобы исследовать НЛО.



В ходе презентации отчета стало известно, что NASA назначит нового руководителя исследования НЛО, поскольку группа экспертов призвала космическое агентство США активизировать усилия по сбору информации о "нераспознанном аномальном феномене".



По данным агентства, новый директор будет заниматься "централизованной связью, ресурсами и аналитическими возможностями создания надежной базы данных для оценки будущего НЛО".



"Наблюдения за объектами в небе, которые невозможно идентифицировать как воздушные шары, самолеты или известные природные явления, были отмечены во всем мире, однако есть ограниченные высококачественные наблюдения", - добавляют в отчете.