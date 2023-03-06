



Mitsubishi и другие компании создадут японскую экономическую зону метавселенной

Несколько крупных японских технологических, производственных и финансовых компаний объединяются для создания инфраструктуры открытой метавселенной, чтобы продвинуть вперед национальную Web3-стратегию.



Компания Fujitsu, предоставляющая ИТ-услуги, сообщила, что она сотрудничает с девятью другими компаниями, включая производителя автомобилей Mitsubishi и глобальный банк Mizuho, для создания совместимой метавселенной под названием RYUGUKOKU (TBD), которая будет использоваться для расширения "Японской экономической зоны метавселенной".



Цель мета-альянса заключается в том, чтобы помочь корпорациям создать основу для использования Web3 маркетинга, реформы работы и инициатив в области потребительского опыта. RYUGUKOKU (TBD) будет служить виртуальным миром для подключения пользователей к различным Web3-сервисам, созданным компаниями и государственными учреждениями.



На платформе также будут реализованы "автообучающиеся аватары", которые будут собирть информацию о пользователях, чтобы обеспечить персонализированный опыт метавселенной. Набор "Pegasus World Kit" поможет пользователям создавать геймифицированные метавселенные, а его "Multi-Magic Passport" обеспечит идентификацию и способы оплаты, чтобы облегчить взаимодействие в метавселенной.