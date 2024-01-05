



Microsoft добавит новую клавишу: в чем ее особенность

Компания Microsoft добавит новую клавишу к клавиатуре на своих устройствах для более быстрого подключения к искусственному интеллекту.



Такой анонс сделал вице-президент корпорации Юсуф Мехди.



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Такое нововведение будет осуществлено впервые за 30 лет. Изменения будут внесены в компьютеры, которые работают на Windows 11.



По словам Мехди, клавишу назовут Copilot. Ее расположат рядом с клавишей Windows.