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Microsoft добавит новую клавишу: в чем ее особенность
05.01.2024 19:35 Алина Груднева

Microsoft добавит новую клавишу: в чем ее особенность

Компания Microsoft добавит новую клавишу к клавиатуре на своих устройствах для более быстрого подключения к искусственному интеллекту.

Такой анонс сделал вице-президент корпорации Юсуф Мехди.

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Такое нововведение будет осуществлено впервые за 30 лет. Изменения будут внесены в компьютеры, которые работают на Windows 11.

По словам Мехди, клавишу назовут Copilot. Ее расположат рядом с клавишей Windows.

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