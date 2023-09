Лунотрясение? Индийский аппарат зафиксировал вибрации на Луне

Сейсмический датчик индийского посадочного модуля "Чандраян-3" зафиксировал необычные колебания, которые могут свидетельствовать о "лунотрясении".



Индийскому космическому агентству ISRO предстоит выяснить, идет ли речь о сейсмической активности на спутнике Земли или же чувствительная аппаратура зафиксировала движение лунохода "Прагьян".



Аппарат находится на южном полюсе Луны. Основная задача индийской миссии заключается в измерении колебаний почвы, которые возникают из-за природных явлений, искусственных воздействий или же ударов, таких как падение метеоритов и других объектов.



"Вибрации, зарегистрированные во время навигации ровера Прагьян 25 августа, показаны на рисунке. Кроме того, показано событие, похожее на природное, зафиксированное 26 августа 2023 года. Источник этого события сейчас изучается", – отметили в ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.



It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.

