



Лесные пожары участились на 25% из-за изменений климата

Исследователи предупреждают, что если не сократить количество парниковых выбросов уже сейчас, в ближайшем будущем произойдет еще больше кризис климатической системы Земли, пишет Science Alert.



Новое исследование ученых из некоммерческого исследовательского центра Breakthrough Institute обнаружило, что изменение климата напрямую связано с интенсивностью и количеством экстремальных лесных пожаров, с которыми пришлось столкнуться людям.



В ходе исследования ученые изучили серию лесных пожаров в период с 2003 по 2020 годы. Они использовали машинное обучение, чтобы проанализировать связь между более высокими средними температурами, более засушливыми условиями и наиболее быстро распространяющимися пожарами, которые движутся со скоростью более 4 000 гектаров в день.



В некоторых частично засушливых условиях глобальное потепление сделало экстремальные пожары гораздо более вероятными, тогда как в очень засушливых условиях влияние, напротив, было меньшим. В целом же исследователи обнаружили, что частота экстремальных лесных пожаров в среднем увеличилась на 25%.



Ученые прогнозируют, что риск экстремальных пожаров в дальнейшем может увеличиться в среднем на 59% уже к концу 2100 года, и то при сценарии "низких выбросов". Простыми словами, сценарии, при котором глобальное потепление ограничивается 1,8 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Менее оптимистичный сценарий прогнозирует увеличение частоты экстремальных лесных пожаров на 172%.



В ходе исследования ученые использовали данные зарегистрированных пожаров и измерили вероятность того, что они могут превратиться в "экстремальные". Далее они применили компьютерное моделирование, чтобы подсчитать, насколько постиндустриальное повышение глобальной температуры Земли увеличило этот риск.



Отметим, что в моделях были учтены такие переменные, как: осадки, ветер, абсолютная влажность. Ученые считают, что изменение этих показателей в действительности способно еще более усугубить риск.



По словам Брауна, понимание порогов засушливости в действительности может помочь в профилактических мерах. Например, ученые могут использовать полученные данные для определения лучших мест для прореживания и предписанного сжигания растительности — это поможет уменьшить количество сухого горючего вещества, котором "питаются" лесные пожары.



