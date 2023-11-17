



Китайский гигант Xiaomi выпустил первый электромобиль

Xiaomi SU7 - это первый электромобиль, который выпускается под брендом Xiaomi.



Автомобильная система SU7 будет работать на операционной системе Xiaomi HyperOS, которая работает также и в смартфонах.

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На конвейер машина будет поставлена уже в декабре этого года, а первые поставки в салоны предполагаются в феврале 2024 года. Пекинский завод BAIC уже приступил к пробному производству. Десятки первых моделей уже прошли тест.





