



Китай проведет тестовый запуск первой в мире АЭС на ториевом реакторе

Китайский национальный регулятор в сфере ядерной энергетики дал “зеленый свет” тестовой эксплуатации первой в мире АЭС на ториевом топливе. Успех мероприятия будет означать продвижение Китая в сторону энергетической независимости. По некоторым подсчетам, запасов тория в стране хватит на 20 тысяч лет для снабжение электричеством и теплом.



Более того, также стартовал проект по созданию малого модульного реактора на тории – их будут ставить везде.



Разрешение на опытную эксплуатацию ториевого реактора выдано 7 июня 2023 года. Реактор и 2-мегаваттная электростанция на его основе построены в провинции Ганьсу на окраине пустыни Гоби.



Главная особенность ториевых реакторов – вода для их охлаждения не требуется. Теплоноситель – расплав солей – одновременно является транспортом для доставки топлива в зону реактора и выводит отработанное топливо из активной зоны.



Ториевые реакторы считаются гораздо безопаснее классических атомных. Вода используется только во втором контуре и не контактирует с радиоактивными материалами. Даже в случае аварии ториевый реактор просто охладится без новой порции топлива без взрывов и разброса радиоактивных веществ. Это идеальный вариант для засушливых районов.



Принцип работы ториевого реактора строится на ядерной реакции изотопа тория-232 в процессе облучения вспомогательным радиоактивным топливом. Изотоп поглощает нейтроны и образует уран-233. Далее происходит обычная для ядерных реакторов реакция расщепления урана с выделением тепла. Солевой раствор нагревается примерно до 450 °C и постепенно продвигается по тепловому контуру, отдавая тепло воде, которая превращается в пар и вращает турбину.



Если испытания в Китае окажутся многообещающими, то уже к 2030 году там будет построена тестовая ториевая АЭС мощностью до 400 МВт.

В США в 60-х годах прошлого века пытались создать ториевые реакторы, но они так и не вышли из стен лабораторий. Сегодня интерес к редкосолевым реакторам на ториевом топливе возвращается. Проекты стали рассматривать в Швейцарии и Норвегии.