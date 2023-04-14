



Китай планирует начать строительство базы на Луне

Китай планирует начать строительство базы с использованием лунной почвы через пять лет, в частности, реализация этого плана начнется уже в этом десятилетии.



Об этом сообщает Reuters .



Сообщается, что более 100 китайских ученых, исследователей и космических подрядчиков недавно встретились на конференции в Ухане, чтобы обсудить пути построения инфраструктуры на Луне.



В частности, эксперт из Китайской инженерной академии Дин Лиэюнь сказал, что команда разрабатывает робота под названием "Китайские супермасоны", который будет производить кирпичи из лунного грунта.



"Создание среды для обитания на Луне необходимо для долгосрочных исследований Луны, и это, безусловно, будет реализовано в будущем", - сказал Дин, признавая сложность достижения этого в краткосрочной перспективе, согласно отчету.



По словам Дина, робот, которойму поручено изготовить "кирпич из лунного грунта", будет запущен во время миссии Китая Chang'e-8 примерно в 2028 году. Он добавил, что страна стремится получить первый в мире образец почвы с обратной стороны Луны во время миссии 2025 года.



Отмечается, что Китай ранее удалил образцы почвы с ближней стороны Луны во время своей миссии Chang'e-5 в 2020 году. Китай заявил, что хочет, чтобы китайские астронавты оставались на Луне длительное время после создания лунной исследовательской станции.



