Каналы времен Первого Храма в Иерусалиме озадачили израильских археологов

Израильские археологи были озадачены обнаружением двух каналов возрастом 2800 лет, относящихся к Первому Храму, которые, вероятно, использовались для какого-то производства, сообщило в среду Управление древностей Израиля IAA. По мнению археологов, каналы, обнаруженные в ходе раскопок могут быть частью более крупной промышленной системы. Ученые предполагают, что их использовали для замачивания каких-либо продуктов, но выяснить это не удалось даже с помощью своего подразделения судебно-медицинской экспертизы.



Профессор ТАУ Юваль Гадот сказал, что загадка только усугубилась, когда они нашли вторую систему каналов.



"Эта установка состоит как минимум из пяти каналов, по которым транспортируются жидкости", – рассказал он. “Несмотря на некоторые различия в способах вырубки и оформления каналов, видно, что вторая установка очень похожа на первую”.



Однако открытие второй системы помогло археологам определить, что сооружение вышло из употребления где-то ближе к концу девятого века до нашей эры.



"Это эпоха, когда Иерусалим занимал территорию, включающую Город Давида и Храмовую гору, которая служила сердцем города”, – объяснил Гадот.“Центральное расположение каналов рядом с наиболее выдающимися районами города указывает на что продукт, изготовленный с их использованием, был связан с экономикой Храма или Дворца. Следует отметить, что ритуальная деятельность включает в себя доставку в Храм продуктов сельскохозяйственного животного и растительного происхождения. Посетители Храма часто уносили обратно продукты, несущие в себе святость этого места”.

