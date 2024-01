К Луне полетела капсула с прахом актеров "Звездного пути"

К Луне с американского мыса Канаверал стартовала тяжелая космическая ракета "Вулкан" компании United Launch Alliance с посадочным модулем "Перегрин", который доставит капсулу с прахом актеров "Звездного пути".



По данным NASA, аппарат компании Astrobotic попытается высадиться на видимой стороне спутника Земли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Посадка “Перегрина” запланирована на 23 февраля. Если все пойдет по плану, модуль станет первым, достигшем поверхности Луны с 1972 года, и первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку.



Кроме капсулы с прахом создателя "Звездного пути" Джина Родденберри и нескольких актеров, он доставит научные приборы для анализа воды в грунте и измерения радиации.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch’s #VulcanRocket. @Astrobotic’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC