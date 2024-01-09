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К Луне полетела капсула с прахом актеров "Звездного пути"
09.01.2024 04:35 Алина Груднева

К Луне полетела капсула с прахом актеров "Звездного пути"

К Луне с американского мыса Канаверал стартовала тяжелая космическая ракета "Вулкан" компании United Launch Alliance с посадочным модулем "Перегрин", который доставит капсулу с прахом актеров "Звездного пути".

По данным NASA, аппарат компании Astrobotic попытается высадиться на видимой стороне спутника Земли. 

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Посадка “Перегрина” запланирована на 23 февраля. Если все пойдет по плану, модуль станет первым, достигшем поверхности Луны с 1972 года, и первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку.

Кроме капсулы с прахом создателя "Звездного пути" Джина Родденберри и нескольких актеров, он доставит научные приборы для анализа воды в грунте и измерения радиации.

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