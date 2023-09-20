



Израильские ученые используют кишечную палочку для безопасного обнаружения мин

Исследователи из Израиля объявили о прорыве в безопасном обнаружении наземных мин с помощью бактерий. Они разработали крошечные биосенсоры размером с гранулы на основе кишечной палочки E. coli.



Биосенсоры рассредоточены по целевой области, где они улавливают химические признаки закопанной взрывчатки и становятся люминесцентными. Затем над ними пролетает дрон, фотографирует их и обнаруживает местонахождение любой наземной мины.



“Этот новый биосенсор меняет правила игры. Его можно дешево развернуть в любой точке мира, чтобы безопасно обнаруживать различные скрытые взрывчатые вещества и делать это более точно, чем нынешние альтернативы”, – говорит Гидеон Лапидот, генеральный директор стартапа Enzymit, добавив, что генетически модифицированные свойства кишечной палочки приводят к вымиранию бактерии вскоре после ее применения, чтобы это не представляло никакого риска для человека или окружающей среды.



Биосенсоры могут обнаруживать следы органических соединений, которые производятся взрывчатыми веществами тротила и просачиваются в окружающую землю. Красное и зеленое свечение указывает на обнаружение тротила. Биосенсоры на основе E. coli могут точно определять местонахождение неразорвавшихся боеприпасов на расстоянии, обеспечивая более безопасную и эффективную альтернативу.



Согласно заявлению компании, биосенсоры сначала будут развернуты “в ограниченном оперативном объеме (не гражданском) в течение следующего года”. В настоящее время исследовательская группа работает над адаптацией биосенсора для обнаружения других форм взрывчатых веществ, токсинов из окружающей среды и опасных химикатов.



На планете обнаружено около 110 миллионов мин, многие из них остались после войн, закончившихся десятилетия назад. Наземные мины убивают или калечат 5000 человек в год. Их обнаружение и удаление остается опасным делом, несмотря на попытки использовать вместо людей роботов, дронов, собак и даже пчел с металлодетекторами и щупами.

