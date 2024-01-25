



Израильская разработка: водородная энергия выводит дроны на новый уровень

Израильская разработка: водородная энергия выводит дроны на новый уровень



Многие дроны, работающие на электрических батареях, имеют ограниченное время полета, особенно при перевозке тяжелых грузов. Стартап HevenDrones, основанный бывшим боевым командиром Армии обороны Израиля Бенционом Левинсоном, предлагает революционные решения.



Левинсон представил концепцию оснащения беспилотников тепловизионными камерами и огнетушащим оборудованием, полностью посвятив себя созданию инновационных решений для военных, пожарных служб и организаций помощи.



Однако ключевой проблемой для беспилотных систем по-прежнему является увеличение времени полета. HevenDrones предлагает решение этой задачи, где центральный элемент это водород, что позволит беспилотникам проводить в воздухе множество часов.



На данный момент представлены две модели, работающие на водороде: H2D200 и H2D250, способные перевозить значительные грузы на длительные расстояния. Сотрудничество HevenDrones с Plug Power и Honeywell подчеркивает серьезный подход к созданию инновационных водородных беспилотников, ставших уже неотъемлемой частью борьбы с современными вызовами.