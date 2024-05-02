



"Хезболла" уничтожила южный Ливан

Южный Ливан мог бы стать туристическим центром, как Италия или Греция, но "Хезболла" уничтожила его.



BBC недавно сообщила о южном Ливане, где, по ее словам, наблюдались "разрушения от авиаударов в опустевших городах". Тысячи атак "Хезболлы" на

Израиль с тех пор, как он присоединился к войне в поддержку ХАМАСса 8 октября, нанесли ущерб гражданской жизни в Ливане.



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"Хезболла" — это поддерживаемая Ираном террористическая группировка, которая оккупирует южный Ливан и накопила более 150 000 ракет. За последние годы она также получила тысячи противотанковых ракет и несколько тысяч ударных дронов, а также высокоточные боеприпасы. Часть оружия произведена на местах, а другая доставлена из Ирана.



"Хезболла" заполонила южный Ливан оружием, перебрасывая его в деревни и строя сети бункеров, наблюдательных постов, стартовых площадок и другой террористической инфраструктуры в Ливане. После войны 2006 года ООН и Ливан должны были помешать созданию "государства в государстве" на юге Ливана



Однако сегодня группировка значительно более мощна, чем в 2006 году. Подобно тому, как они закрывали глаза на деятельность ХАМАСа, международное сообщество не стремилось разрешить угрозы "Хезболлы" или делало вид, что не замечает их.



Результат игнорирования угроз "Хезболлы" теперь стал очевиден. Группировка начала нападения на Израиль 8 октября – через день после вторжения ХАМАСа и уже выпустила тысячи ракет по Израилю.



Израиль ответил пропорционально, часто нацеливаясь на стартовые площадки или наблюдательные пункты "Хезболлы", а это означает, что в целом боевики просто перемещаются с места на место, чтобы атаковать снова. "Хезболла" потеряла более 200 террористов за шесть месяцев атак.



Война "Хезболлы" вынудила гражданское население покинуть южный Ливан. Согласно отчету, более 70 мирных жителей были убиты, а конфликт превратил "части юга страны в города-призраки". Жители бежали, оставив свои дома под угрозой разрушения.



Южный Ливан — красивый и разнообразный регион с холмами, возвышающимися над побережьем. Это мог бы быть туристический центр, как в Италии или Греции, но "Хезболла" разрушила его, превратив в военный лагерь.

