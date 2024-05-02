



Россия использует дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС

Российские войска используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами оккупированной Запорожской АЭС. Украинская разведка показала видеодоказательство. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Подразделения активных действий ГУР нашли подтверждение того, что оккупанты используют дроны на ЗАЭС. Видео с вражеского fpv-беспилотника получили с помощью радиоэлектронной разведки. На кадрах есть маркировка UT4D.TT, указывающая, что беспилотник поставляло Минобороны РФ.



Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным атакам врага.



Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что россияне используют территории ЗАЭС для пусков дронов, поскольку украинские войска не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.



По данным разведки, оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих беспилотников возле шестого реактора Запорожской АЭС.



Также с лета 2023 года территорию захваченной АЭС россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов. Этим занимается так называемая школа "Архангел", которая финансируется главным управлением Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).



Напомним, что Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она была оккупирована в первые недели полномасштабного вторжения в Россию.



Россияне превратили ЗАЭС в военный объект, разместив там солдат и технику. Также оккупанты заминировали территорию станции. На АЭС работает украинский персонал, хотя россияне прислали свое так называемое "руководство" из Москвы. Также на ЗАЭС находится мониторинговая миссия МАГАТЭ.



Недавно украинские военные сообщили, что оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС. При этом россияне могут обвинить Украину.



