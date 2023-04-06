



Испытания ракеты SpaceX Starship могут состояться на следующей неделе

Согласно уведомлению о планах, опубликованному во вторник Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), на следующей неделе может состояться ключевой тест запуска ракеты SpaceX Starship Super Heavy.



В уведомлении FAA говорится, что основная ожидаемая дата запуска — 10 апреля, но указаны резервные даты, 11 и 12 апреля. Компания SpaceX миллиардера Илона Маска все еще должна получить лицензию на запуск того, что, как ожидается, станет ее первым испытанием орбитального полета из Бока. Чика, Техас.



"FAA не приняло решение о выдаче лицензии на операцию SpaceX Starship Super Heavy, и уведомление о планировании командного центра FAA не должно интерпретироваться как показатель того, что решение о выдаче лицензии было принято или ожидается", — говорится в заявлении FAA. заявление.



По словам человека, знакомого с процессом, попросившего не называть его имени, лицензия на запуск SpaceX для испытания Starship может быть выдана FAA в понедельник. Они предупредили, что процесс лицензирования, хотя и близится к завершению, может занять больше времени из-за проверки соблюдения экологических норм.



Испытательная миссия ознаменует собой первый запуск полностью укомплектованной ракетной системы Starship высотой 120 метров, состоящей из ракеты Starship, установленной на ракете-носителе первой ступени Super Heavy с 33 ракетными двигателями.



Ожидается, что ракетная система будет запущена с объектов компании Starbase в Техасе и отправит вторую ступень Starship в космос, где он совершит полный оборот по орбите, прежде чем снова войдет в атмосферу Земли и приземлится в десятках миль от побережья на Гавайях.



Ракета-носитель Super Heavy попытается приземлиться в Техасе недалеко от стартовой площадки. SpaceX заявляет, что Starship будет полностью многоразовой транспортной системой для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше.

