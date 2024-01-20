



Иран: Мы успешно запустили спутник в космос

Иран объявил, что успешно запустил спутник в космос.



Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что спутник под названием “Сурайя” был выведен на орбиту высотой 750 км – и заявило, что это первый случай, когда Тегеран успешно вывел спутник на орбиту высотой более чем 500 км.



Спутник принадлежит Иранской космической организации. Он был запущен трехступенчатой ​​ракетой-носителем Стражей исламской революции, использующей твердое топливо. Сообщает Ynet.





