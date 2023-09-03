



Индия запустила в космос станцию Aditya L1 для изучения Солнца

С индийского космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на борту ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV C57) стартовала автоматическая станция Aditya L1, задачей которой является изучение Солнца.



Через 125 дней она должна выйти на орбиту в районе точки Лагранжа в 1,5 млн км от Земли. Исследовательское оборудование, установленное на станции, позволит изучать поток частиц от Солнца, его магнитное поле, состояние солнечной короны и динамику корональных выбросов. Помимо этого, Aditya L1 будет фиксировать колебания солнечного излучения и измерять солнечную фотосферу и хромосферу.



Предполагается, что станция будет функционировать в течение пяти лет.



23 августа Индия успешно посадила на поверхность Луны в районе южного полюса спускаемый модуль с луноходом миссии “Чандраян-3”. Таким образом эта страна стала четвертой после СССР, Индии и Китая, сумевшей прилунить космический аппарат.



