



Индия запустила космический корабль на южный полюс Луны – видео

Космическое агентство Индии 14 июля запустило ракету-носитель, которая должна посадить космический корабль на южный полюс Луны. Об этом сообщает Reuters.



Ракета-носитель LVM3 Индийской организации космических исследований (ISRO) запущена с главного космодрома страны в южном штате Андхра-Прадеш.

Миссия Chandrayaan-3 должна доставить на поверхность Луны посадочный модуль и луноход примерно 23 августа.



Ранее только Соединенные Штаты, СССР и Китай садились на поверхность Луны, и никто из них не находился вблизи южного полюса спутника.



Миссия Chandrayaan-3, что на санскрите означает “лунное транспортное средство”, состоит из двухметрового посадочного модуля, который должен разместить луноход у южного полюса Луны. Ожидается, что аппарат будет исследовать спутник в течение двух недель.



В 2020 году индийская миссия Chandrayaan-2 успешно развернула на Луне орбитальный аппарат, но его посадочный модуль и луноход были уничтожены из-за аварии вблизи места, где должен сесть Chandrayaan-3.