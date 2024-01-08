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Google Chrome начинает блокировать файлы cookie для отслеживания данных
08.01.2024 03:30 MIGnews.com

Google Chrome начинает блокировать файлы cookie для отслеживания данных

Компания Google начала тестировать изменения в способах, с помощью которых компании могут отслеживать пользователей в Интернете.

Новая функция в браузере Chrome отключает сторонние файлы cookie - небольшие файлы, сохраняемые на вашем устройстве для сбора аналитических данных, персонализации рекламы и мониторинга просмотра веб-страниц.

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Первоначально она будет доступна 1% пользователей по всему миру - около 30 миллионов человек.

Google описывает изменения как тестовые, и планирует полностью отказаться от cookies в конце этого года.

Однако некоторые рекламодатели утверждают, что в результате этого они пострадают.
 

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