Франция провела первые испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX – видео

Франция в понедельник, 28 июня, впервые провела испытание прототипа гиперзвукового управляемого боевого блока V-MAX. Об этом сообщает Challenges.



"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции", – говорится в сообщении .



Издание пишет, что после пролета боевого блока можно было заметить в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков.



Аппарат разработала компания Ariane Group при поддержке Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). Блок способен развивать скорость более 6000 км/ч. Для его запуска специально создали стартовую площадку на полигоне в Бискаросе.

🔖🇫🇷France conducts first-ever testing of hypersonic weapon system V-MAX. Social media posts show videos of the presumed launch. pic.twitter.com/eLZkWYocXp