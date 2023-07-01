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V-MAX
01.07.2023 20:50 Евгения Маркова

Франция провела первые испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX – видео

Франция в понедельник, 28 июня, впервые провела испытание прототипа гиперзвукового управляемого боевого блока V-MAX. Об этом  сообщает  Challenges.

"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции", – говорится в сообщении .

Издание пишет, что после пролета боевого блока можно было заметить в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков.

Аппарат разработала компания Ariane Group при поддержке Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). Блок способен развивать скорость более 6000 км/ч. Для его запуска специально создали стартовую площадку на полигоне в Бискаросе.

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