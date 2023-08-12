Новости » Наука и Технологии
Эксперт: электрокары уязвимы для атак хакеров
12.08.2023 16:30 Алина Груднева

Эксперт: электрокары уязвимы для атак хакеров

Электромобили являются уязвимыми для хакерских атак.

По словам специалиста по безопасности в ESET Джейка Мура, злоумышленники могут получить удаленный доступ к машине или украсть персональные данные владельца.

Электромобили работают под управлением программного обеспечения, которое имеет недостатки и слабые места. В ПО установлены приложения, которые часто запрашивают такие данные, как адрес электронной почты, номер телефона и даже данные кредитной карты.

Эти персональные данные могут быть украдены и потенциально проданы в даркнете.

"Пока компании и правительства борются в гонке за строительство и установку зарядных станций, злоумышленники не отстают, пытаясь злоупотребить потенциально слабой бортовой технологией", — пояснил эксперт.

По его словам, производители внимание уделяют скорости производства, а безопасность отодвигается на второй план.

Электромобили подключены к Интернету. Потому, как и любой компьютер или гаджет, они уязвимы для несанкционированного доступа.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы