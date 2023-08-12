



Эксперт: электрокары уязвимы для атак хакеров

Электромобили являются уязвимыми для хакерских атак.



По словам специалиста по безопасности в ESET Джейка Мура, злоумышленники могут получить удаленный доступ к машине или украсть персональные данные владельца.



Электромобили работают под управлением программного обеспечения, которое имеет недостатки и слабые места. В ПО установлены приложения, которые часто запрашивают такие данные, как адрес электронной почты, номер телефона и даже данные кредитной карты.



Эти персональные данные могут быть украдены и потенциально проданы в даркнете.



"Пока компании и правительства борются в гонке за строительство и установку зарядных станций, злоумышленники не отстают, пытаясь злоупотребить потенциально слабой бортовой технологией", — пояснил эксперт.



По его словам, производители внимание уделяют скорости производства, а безопасность отодвигается на второй план.



Электромобили подключены к Интернету. Потому, как и любой компьютер или гаджет, они уязвимы для несанкционированного доступа.

