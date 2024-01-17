



ИИ может имитировать почерк человека

До чего дошел прогресс – до невиданных чудес, пел когда-то любимец многих детей и взрослых мальчик Коля Сыроежкин. Действительно, то, что сегодня делают роботы… да что там роботы – уже искусственный интеллект (ИИ) научился имитировать человеческий почерк!



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Кстати, технологию можно применять для генерации большого количества синтетических данных, чтобы улучшить то, как другие модели ИИ обрабатывают рукописный текст, говорится в статье Bloomberg.



Технологию, которая может имитировать почерк человека на основе нескольких абзацев письменного материала, разработали исследователи из Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида (MBZUAI) в Абу-Даби. Она может писать на английском языке и, с определенным успехом, на французском. Сейчас разработчики пытаются добавить в этот список арабский язык.



Надо сказать, что авторы видят огромный потенциал в этой разработки – от расшифровки почерка врачей до создания персонализированной рекламы.