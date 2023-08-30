



Черные дыры мешают зрелым галактикам образовывать новые звезды – исследование

Согласно новому исследованию, проведенному на основе новых данных, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), возможно, именно черные дыры мешают зрелым галактикам образовывать новые звезды. Многие близкие к Земле галактики находятся в состоянии “покоя”. Ученые давно предполагают, что сверхмассивные черные дыры в этих галактиках взаимодействуют с газовыми облаками, предотвращая образование звезд.



Новые данные JWST позволили ученым увидеть, что происходило в этих галактиках более 10 миллиардов лет назад. Исследователи смогли увидеть, как газ покидает галактики, что указывает на то, что он выталкивается черными дырами в центре галактики. Сирио Белли из Болонского университета сосредоточил внимание JWST на галактике под названием COSMOS-11142, которая недавно прекратила создавать новые звезды, и изучал поток газа, покидающий галактику.



“Что касается нейтрального газа, мы видим, что на самом деле из галактики уходит много массы”, – объясняет Белли. “Поэтому вполне естественный вывод, что этот ветер затем “выключает" галактику, потому что, конечно, газ – это топливо для звездообразования”.



Вторая часть исследования была проведена Франческо Д'Эудженио из Кембриджского университета на другой галактике, существовавшей 11 миллиардов лет назад. Эта галактика сравнительно недавно перестала производить новые звезды. Исследователи заметили, что выходящий газ был именно тем, который необходим для формирования звезд.



“Это означает, что эти потоки могут эффективно конкурировать со звездообразованием за использование газа”, – пояснил Д'Эудженио.



Хотя ни одно из этих наблюдений не является окончательным доказательством того, что виноваты черные дыры, оба дают ученым отправную точку для дальнейших исследований.