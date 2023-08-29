



Человечество замучило ИИ - ChatGPT "умер"

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT компании OpenAI прекратил работать.



Пользователи по всему миру получают сообщение о том, что с ним "что-то не так".







Когда именно "развиснет" замученный человечеством ChatGPT, способный работать в диалоговом режиме, неизвестно, как и по какой причине произошел сбой.



Чат-бот был запущен 30 ноября 2022 года и моментально получил огромную популярность по всему миру. Он привлекает пользователей огромным спектром возможностей - от написания кодов и создания текстов - до получения точных ответов.