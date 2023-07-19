



Большая надежда: NASA будет искать лед на Луне

В NASA начали строить аппарат для поиска следов льда на полюсах Луны, чтобы создавать топливо и воздух для астронавтов.



По данным Ars Technica, устройство было презентовано 18 июля.



В частности, был построен четырехколесный вездеход, который получил название VIPER. Он имеет отличия от аппаратов, которые применяются для исследования Марса. В частности, VIPER создан для исследований в темных кратерах.



Аппарат оснащен светодиодными фарами, которые будут излучать голубой свет на угольный ландшафт спутника нашей планеты. Также на VIPER установят камеры и мачту высотой 2,5 метра. По словам ученых, это устройство, возможно, поможет в освоении космоса.

