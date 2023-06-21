



Астрономы обнаружили космический объект, горячее Солнца

Команда астрономов обнаружила в космосе коричневый карлик, температура на поверхности которого выше, чем на Солнце.



Об этом сообщает Metro.



Новый космический объект WD0032-317B, расположенный в 57 световых годах от Земли, открыла группа астрономов под руководством доктора Дэвида Лафреньера из Университета Аризоны (США).



Он обнаружен на орбите белого карлика. Благодаря этому теплу коричневый карлик нагревается до 7727 градусов Цельсия, что выше, чем на поверхности большинства звезд. К примеру, температура поверхности Солнца составляет около 5200 градусов Цельсия.



WD0032-317B стал первым коричневым карликом, получающим столь высокий уровень ультрафиолетового излучения.



Коричневый карлик - самосветящийся астрономический объект, у которого доминирует высвобождение гравитационной энергии путем сжатия, хотя некоторую роль играет энерговыделение вследствие ядерных реакций.









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