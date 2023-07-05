



Apple car наконец-то появится: Названа предполагаемая дата дебюта

Ожидается, что Apple представит долгожданный Apple Car в 2026 году, поскольку первоначальный план на 2025 год может быть отодвинут примерно на год.

Работа над Apple Car началась в 2014 году, хотя производитель iPhone никогда не афишировали этот проект. С этого момента компания запатентовала постоянно растущее количество систем и технологий, связанных с автомобилями, а также привлекла к работе ключевых специалистов по автомобильной промышленности. Некоторые из них уже покинули компанию, в то время как другие только сейчас присоединяются к технологическому гиганту.



Генеральный директор Тим Кук и другие руководители рассматривают разработку автомобиля как высокоприоритетный проект. Аналитик Wedbush Дэниел Айвз считает, что Apple не отступит от идеи создания автомобиля, поскольку проект теперь подтвержден.



“Вопрос в том, когда, а не если”, – сказал он в недавнем интервью, объяснив, что Apple Car может быть запущен до 2026 года.



Сначала прогнозировалось, что Apple Car увидит свет до 2025 года, но большинство аналитиков несколько раз говорили, что это самое раннее возможное время для выхода автомобиля. Apple действительно рассматривала 2025 год как возможную дату выпуска, но любое незначительное препятствие на этапе разработки отодвинуло бы презентацию на более поздний срок.



Теперь новое предположение Айвза заключается в том, что Apple Car может быть запущен еще через год, поэтому возможно, что производитель iPhone столкнулся с большим количеством проблем и хочет убедиться, что он все делает правильно.



Apple Car должен быть беспилотным транспортным средством, специально созданным для конкурирования с такими марками, как Tesla. Новая модель станет неотъемлемой частью экосистемы Apple, легко интегрируясь с другими устройствами, такими как iPhone и Apple Watch.



Патенты, поданные Apple в последнее десятилетие, подтверждают это утверждение, хотя само собой разумеется, что не все технологии, описанные в этих документах, попадут в Apple Car. Но некоторые из них, безусловно, будут доступны на автомобиле, когда его запустят, тем более, что Apple планирует, что такие сервисы, как Apple Maps, станут неотъемлемой частью автомобиля.