



Американцы провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты



Во вторник, 19 марта, ВВС США заявили, что провели успешное испытание гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане.



Испытание было проведено в воскресенье после того, как бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам, неся на борту оружие быстрого воздушного реагирования (ARRW), говорится в заявлении ВВС.



Хотя ВВС США назвали испытание успешным, они не сообщили о скорости полета оружия. В ходе прошлых испытаний скорость полета ARRW превышала скорость звука как минимум в пять раз.



Not one. Not two. But three - in a row!



This latest successful flight test proves the Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW)’s design and demonstrates its capability at hypersonic speeds. pic.twitter.com/mpmRWX8S4S — Lockheed Martin (@LockheedMartin) December 12, 2022

США не одиноки в разработке гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.Россия выпустила гиперзвуковые ракеты по целям на Украине, а Китай провел испытания гиперзвукового оружия, заявили американские военные чиновники. В октябре министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о проведении испытаний гиперзвукового оружия.