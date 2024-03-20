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Американцы провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты
20.03.2024 07:42 Аркадий Бочаровский

Американцы провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты


Во вторник, 19 марта,  ВВС США заявили, что провели успешное испытание гиперзвукового оружия воздушного базирования в Тихом океане.

Испытание было проведено в воскресенье после того, как бомбардировщик B-52 покинул остров Гуам, неся на борту оружие быстрого воздушного реагирования (ARRW), говорится в заявлении ВВС.

Хотя ВВС США назвали испытание успешным, они не сообщили о скорости полета оружия. В ходе прошлых испытаний скорость полета ARRW превышала скорость звука как минимум в пять раз.
 



США не одиноки в разработке гиперзвукового оружия, скорость и маневренность которого затрудняют его отслеживание и перехват.

Россия выпустила гиперзвуковые ракеты по целям на Украине, а Китай провел испытания гиперзвукового оружия, заявили американские военные чиновники. В октябре министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о проведении испытаний гиперзвукового оружия.

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