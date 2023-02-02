



200-Мп камеры и емкие батареи: Samsung презентовал топовые смартфоны и ноутбуки

Флагман Samsung Galaxy S23, анонсированный в среду, впечатляет мощной батареей, производительным процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и отменным качеством снимков 200-мегапиксельной камеры нового поколения. Вместе с флагманом Samsung презентовал S23 и S23+ в металлическом и стеклянном корпусах с быстрыми и яркими экранами. Телефоны работают на Android 13 с пятилетней поддержкой и сделаны из большего количества переработанных материалов, чем раньше, включая 22% переработанного стекла в новых экранах и задней панели Gorilla Glass Victus 2.



Galaxy S23 Ultra оснащен популярным стилусом S Pen от Samsung для письма, рисования и пометок в документах, имеет 6,8-дюймовый экран и является самым дорогим несгибаемым телефоном Samsung в этой линейке. Система четырех камер включает в себя два зум-объектива и 200-мегапиксельную камеру, обеспечивая значительно лучшую производительность при слабом освещении и моментальную фокусировку.



Новая серия из четырех премиальных ноутбуков Samsung с Windows 11 поставляется с новейшими процессорами Intel Core 13-го поколения и четкими 3K-экранами Amoled с частотой обновления 120 Гц. Они изготовлены из алюминия и содержат компоненты из переработанного океанического пластика.



Galaxy Book 3 Pro поставляется с 14 или 16-дюймовым экраном в традиционном дизайне “раскладушка”. Он оснащен чипами Intel Core i5 или i7 мощностью 28 Вт, набором портов USB-C/Thunderbolt 4, USB-A и HDMI, а также слотом для карт памяти microSD.



Galaxy Book 3 Pro 360 – версия “два в одном” с 16-дюймовым сенсорным экраном, который можно сложить, превратив его в планшет. Он оснащен стилусом S Pen для рисования и письма на экране и возможность подключения 5G.



Galaxy Book 3 Ultra – самый большой и производительный из новой линейки ноутбуков Samsung. Он получил 16-дюймовый экран, более мощные процессоры Intel Core i7 или i9 мощностью 45 Вт и видеокарты Nvidia RTX4050 или 4070, предназначенные для творческих людей и геймеров.





Лео Гебби, главный аналитик CCS Insight, считает, что потребителям нравится к устойчивость и долговечность гаджетов Samsung.



“Люди хотят, чтобы их смартфоны работали дольше, и считают, что это самое важное, что могут сделать технологические компании для снижения своего воздействия на окружающую среду”, – сказал он.