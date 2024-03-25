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Во Франции готовятся к терактам на Олимпиаде
25.03.2024 09:12 Алина Груднева

Во Франции готовятся к терактам на Олимпиаде

Во Франции опасаются, что во время Олимпийских Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, могут быть совершены теракты.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 

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По их словам, во Франции начали готовиться к терактам после нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Источник в спецслужбе отметил, что основными факторами, которые могут привести к новому теракту, служит существование спящих ячеек ИГИЛ в Европе, а также война между Израилем и ХАМАСом и поддержка боевиков со стороны русскоязычных граждан.

Как сообщалось ранее, на фоне теракта в РФ, во Франции объявлен наивысший уровень террористической угрозы.

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