



Во Франции готовятся к терактам на Олимпиаде

Во Франции опасаются, что во время Олимпийских Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, могут быть совершены теракты.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.



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По их словам, во Франции начали готовиться к терактам после нападения на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ответственность за которое взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.



Источник в спецслужбе отметил, что основными факторами, которые могут привести к новому теракту, служит существование спящих ячеек ИГИЛ в Европе, а также война между Израилем и ХАМАСом и поддержка боевиков со стороны русскоязычных граждан.



Как сообщалось ранее, на фоне теракта в РФ, во Франции объявлен наивысший уровень террористической угрозы.