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Во Франции объявлена чрезвычайная готовность к нападению
25.03.2024 07:35 Алина Груднева

Во Франции объявлена чрезвычайная готовность к нападению

Во Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего после того, как в Подмосковье был совершен теракт в "Крокус Сити Холле".

Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

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Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности в Елисейском дворце. 

"Учитывая заявление ИГИЛ о том, что террористическая организация берет на себя ответственность за нападение, и угрозы, поступающие нашей стране, мы решили поднять значение национальной системы оповещения о террористических угрозах до самого высокого уровня - "чрезвычайная готовность к нападению", - отметил Атталь.

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