



В МОК возмущены нежеланием стран ЕС допускать граждан РФ и Беларуси

Международный олимпийский комитет обвиняет европейские страны в двойных стандартах, поскольку они против допуска граждан России и Беларуси к соревнованиям из-за войны в Украине.



"Обидно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство в олимпийском движении или автономию спорта, которую сами же требуют от других стран и которую восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и ЕС. Мы не видим от них ни одного комментария об их отношении к участию в соревнованиях спортсменов, чьи страны участвуют в других 70 войнах, вооруженных конфликтах и кризисах по всему миру", - сказано в заявлении МОК.



В комитете настаивают на том, что правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет.



"Это было бы концом международного спорта в том виде, каким мы его знаем. Все заинтересованные стороны олимпийского движения очень обеспокоены этим. Российская сторона хочет, чтобы МОК игнорировал войну. Украинская сторона хочет, чтобы МОК полностью изолировал всех, кто имеет российский и белорусский паспорт. Обе позиции диаметрально противоположны миссии МОК и Олимпийской хартии", — добавили в заявлении.