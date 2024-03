Тайсон выпустил конфеты в форме надкусанных ушей

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон выпустил конопляные конфеты в виде надкусанных ушей с отсылкой к тому, что он откусил кусок уха своему сопернику Эвандеру Холифилду в 1997 году.



По данным Sky News, сладости выпустила каннабисовая компания Tyson 2.0.



Конфеты в виде надкусанных ушей выпускаются со вкусом черной ежевики, кислого яблочного пунша и арбуза.



Сладости уже доступны в интернет-магазине компании. Также их заметили на полках некоторых магазинов в Нью-Йорке.



❗️Boxer Mike Tyson hopes to deliver knockout punch with edible cannabis ears - Sky News



The former world heavyweight boxing champion's company, Tyson 2.0, has launched a new hemp product - edible nibbled ears. The candies come in a variety of flavors including black eyed berry,… pic.twitter.com/qvDXuKlXne — * (@V141NG) March 28, 2024

Mike Tyson grew up in Brooklyn, so it's big news when Tyson 2.0's Mike Bites arrive in New York. https://t.co/RGXoXcS7kr — Cannabis Equipment News (@news_cen) March 27, 2024