



Сборная Израиля – фаворит ближайшего матча квалификации на Евро-2024

Футбольная сборная Израиля готовится к новому поединку в отборочном цикле на чемпионат Европы.



Соперником израильских футболистов станет команда Беларуси, с которой подопечные Алона Хазана сыграют в формально выездном матче на нейтральном поле в Будапеште. И тот факт, что белорусские игроки будут лишены поддержки родных трибун, станет лишь дополнительным фактором в пользу успеха израильской дружины, которую и так считали фаворитом поединка.



Как сообщает сайт Бетонмобайл, котировки букмекерских аналитиков ведущих компаний мира изначально свидетельствовали в пользу победы сборной Израиля над командой Беларуси. И тот факт, что матч в итоге перенесли на нейтральную территорию, в Венгрию, лишь укрепил статус израильских футболистов, как явных претендентов на добычу трех очков в данном противостоянии.



В частности, высокий процент вероятности успеха подопечных Алона Хазана предсказывают и эксперты известной компании 1xBet, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на мировые футбольные турниры. Болельщики могут использовать свой промокод на 1xbet, чтобы заключить пари на матч сборных Беларуси и Израиля в отборочном турнире на Евро-2024. И многие из фанатов наверняка заметили, что сейчас израильтянам пророчат победу с вероятностью в более чем 60% шансов. Тогда как их соперникам оставляют не более 22% вероятности набора трех очков.



Отметим, что для израильтян победа в грядущем матче, намеченном на 16 июня, крайне важна, так как команда начала свой путь на европейский футбольный форум не очень убедительно. Проиграв в крайнем поединке сборной Швейцарии (0:3) и сыграв вничью с Косово в первом туре (1:1), сборная Израиля оказалась на предпоследней строчке в таблице своей группы.



Впрочем, у белорусской сборной дела обстоят еще хуже – команда потерпела два поражения в двух стартовых поединках квалификации на Евро-2024, и это еще одна причина, по которой израильские футболисты будут фаворитами ближайшего поединка.



Важно напомнить, что на стороне израильтян и статистика очных противостояний с белорусскими оппонентами. Команды никогда не пересекались в официальных матчах с турнирным значением, но ранее играли немало товарищеских встреч. В них сборная Израиля одержала три победы при двух поражениях, и в ближайшем поединке имеет шанс упрочить данную статистику в свою пользу.

