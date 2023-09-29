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Россия сможет участвовать в Паралимпийских играх в Париже – МПК
29.09.2023 15:20 Евгения Маркова

Россия сможет участвовать в Паралимпийских играх в Париже – МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в следующем году.

"Члены комитета проголосовали против предложения о полной дисквалификации России на генеральной ассамблее, состоявшейся в Бахрейне", - сообщили в Международном паралимпийском комитете.

74 члена комитета проголосовали против предложения о приостановке, 65 поддержали его и 13 воздержались, говорится в сообщении.

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