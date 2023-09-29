



Россия сможет участвовать в Паралимпийских играх в Париже – МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх в Париже в следующем году.



"Члены комитета проголосовали против предложения о полной дисквалификации России на генеральной ассамблее, состоявшейся в Бахрейне", - сообщили в Международном паралимпийском комитете.



74 члена комитета проголосовали против предложения о приостановке, 65 поддержали его и 13 воздержались, говорится в сообщении.