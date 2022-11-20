



Несмотря на требование бойкота BDS - чемпионат мира стартует в Иерусалиме



Сегодня, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, в Иерусалиме откроется чемпионат мира по шахматам ( FIDE World Team Championship).



Члены всех 11 национальных команд, которые примут участие в блестящем соревновании наряду с Израилем, приземлились в Израиле и будут участвовать в нем, начиная с воскресенья и в течение недели. FIDE, Всемирная шахматная федерация, даже не ответила на направленное ей письмо с требованием перенести чемпионат из Иерусалима.



Попытки в последние недели от имени организации BDS, выступающей за бойкот Израиля, убедить некоторые национальные команды отменить свой приезд в Израиль на чемпионат мира по шахматам не увенчались успехом.



Помимо принимающего Израиля, в Израиль приехали команды Узбекистана, Азербайджана, Индии, Южной Африки, Китая, Испании, Франции, Украины, Нидерландов, Польша и страны, занимающей сегодня 1-е место в мире - США.



В Иерусалиме пройдут сложные, но и привлекательные игры, когда Израиль уже на ранней стадии встретится один на один с американцем Хансом Ниманом, который по праву считается "самым обсуждаемым шахматистом в мире".



Игры начнутся в воскресенье и будут проходить в относительно быстром формате по сравнению с обычной игрой - 45 минут на партию - с тем, чтобы проводить по две игры в день.



Чемпионат пройдет в период с 20,11 по 25.11 в Иерусалиме, при содействии министерства культуры и спорта во главе с министром Хили Трупера и министра по делам Иерусалима и министром жилищного строительства Зеэва Элькина.