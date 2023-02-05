



Израильская дзюдоистка выиграла турнир Большого шлема в Париже

Израильская дзюдоистка Гили Шарир выиграла золотую медаль в весовой категории до 63 кг на турнире Большого шлема по дзюдо в Париже в субботу, обыграв в финале японскую дзюдоистку Нами Набекура.



Ранее она обыграла соперниц из Польши, Канады, Франции и Южной Кореи.



“Я очень рада, что смогла выиграть свою первую золотую медаль Большого шлема после очень долгих и трудных поединков. Большое спасибо моей замечательной семье и удачи всем участникам”, – сказала чемпионка после победы.



Другая израильская спортсменка, Гефен Примо, завоевала бронзу в категории до 52 кг, победив бразильянку Ларису Пименту. Она победила соперниц из Португалии и Монголии в предыдущих раундах, прежде чем проиграла француженке Амандин Бушар в полуфинале.



Тренер женской сборной Израиля по дзюдо Шани Гершко похвалила спортсменок за упорный труд.



“Очень удачный соревновательный день для женской сборной, завершившийся двумя престижными медалями. Я очень горжусь командой и спортсменами за их приверженность и упорный труд”, – сказала Гершко.