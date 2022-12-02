



Формула-1: в Китае отменили гран-при

Уик-энд в Шанхае был четвертым этапом постпандечической эпохи

Соревнование пришлось отменить из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае.

"По итогам диалога с промоутером и местными властями Формула 1 подтверждает, что Гран При Китая 2023 года не состоится из-за существующих сложностей, связанных с ситуацией вокруг COVID-19. Формула 1 изучает альтернативные варианты в качестве замены, информация о которых будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.