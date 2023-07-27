Новости » Спорт
Дисквалификация? Украинка Харлан победила россиянку на ЧМ, но не пожала ей руку
27.07.2023 13:41 Раиса Вовк

Дисквалификация? Украинка Харлан победила россиянку на ЧМ, но не пожала ей руку

Украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову на старте на чемпионате мира-2023 по фехтованию, который проходит в Милане. Украинка победила россиянку, выступающую под нейтральным флагом со счетом 15:7.

После матча Харлан отказалась пожать руку Смирновой, выставив перед ней шпагу, и теперь, по правилам Международной федерации фехтования, украинке грозит дисквалификация и снятие с турнира.

Перед этим украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин должен был встретиться с россиянином Вадимом Анохиным, однако украинец не появился на дорожке перед началом поединка.

Сообщалось, что Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры-2024, однако это не означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Президент МОК Томас Бах не исключил, что россияне и белорусы будут допущены к Олимпиаде в Париже как нейтральные спортсмены.

Напомним, Минспорта разрешило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы