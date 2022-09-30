



Активисты призывают ФИФА исключить Иран из Чемпионата мира

Группа Open Stadiums призвала ФИФА исключить Иран из финала Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В организации заявили, что Иран не должен быть допущен к участию в турнире из-за обращения с женщинами.



В четверг Open Stadiums направила письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором отметила, что иранские официальные лица продолжают отказывать футбольным болельщикам в праве посещать игры в Иране.



"Иранская футбольная ассоциация - не только соучастник преступлений режима. Это прямая угроза безопасности болельщиков в Иране и везде, где играет наша сборная в мире. Вот почему, как иранские болельщики, мы с очень тяжелым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу", - говорится в заявлении организации.

