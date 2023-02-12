



Новой видеоигра о Гарри Поттере "пахнет" антисемитизмом

Когда люди войдут в мир "Наследия Хогвартса", видеоигры-блокбастера, которая была официально выпущена в пятницу, они окажутся погруженными в вымышленную вселенную «Гарри Поттера» — и лицом к лицу столкнутся предполагаемой антисемитской карикатурой.



В центре повествования игры - восстание гоблинов в 1890-х годах, примерно за столетие до начала действия фэнтезийных книг. Некоторые из тех, кто уже ознакомился с игрой, выразили давние опасения, что выдающиеся крючковатые носы этих существ и их роль во вселенной "Гарри Поттера", управляющих банком волшебников Гринготс, находятся на грани антисемитского стереотипа о том, что евреи контролируют мировые банки.



"Наследия Хогвартса" стала самой продаваемой игрой в Steam в самом популярном в мире поставщике компьютерных игр. На Twitch, популярной платформе потоковой передачи видеоигр, игра достигла 1,2 миллиона одновременных зрителей на пике своего развития, что является наибольшим количеством просмотров, когда-либо достигнутых для однопользовательской игры.



Изображение гоблинов в расширенной серии книг и фильмов о Гарри Поттере вызвало критику. Комик Пит Дэвидсон раскритиковал автора книг Дж. К. Роулинг на шоу "Saturday Night Live" в 2020 году за создание мира, в котором "маленькие огромные носатые гоблины-евреи" контролируют банки.



Эти обвинения вновь всплыли в дни, предшествующие выходу видеоигры. Джек Дойл, автор The Mary Sue, издания, которое называет себя "путеводителем девушки-гика по вселенной", написал, что видеоигра "возрождает антисемитский троп". Дойл добавил, что "игра, похоже, считает, что "моральный" выбор - подавить восстания [гоблинов], тем самым вернув гоблинов в подчинение".



Трэвис Нортап, написавший восторженный обзор игры для IGN, популярного веб-сайта, посвященного видеоиграм, заявил Еврейскому телеграфному агентству, что, по его мнению, идея игры не перекликается с антисемитской теорией заговора.



Йона Гербер, архивариус видеоигр, высказал иное мнение, отметив другие детали игры, которые, по их словам, граничат с антисемитизмом. В игре есть описание рога, похожего на шофар, который "гоблины [использовали] во время восстания 1612 года, чтобы сплотить войска и вообще раздражать ведьм и волшебников", — сказал Гербер.



"Даже если это совпадения, если бы команда разработчиков старалась избегать антисемитских карикатур и изучала эту историю, этого бы не произошло. Они предпочли не обращать внимания. И это не намного лучше, на самом деле", - написала Гербер в Twitter.



На сайте "Наследия Хогвартса" говорится, что "Дж. К. Роулинг не принимала участия в создании игры", хотя разработчики "тесно сотрудничали с ее командой по всем аспектам игры". Сама Роулинг, похоже, не стала напрямую отвечать на обвинения в антисемитизме.





