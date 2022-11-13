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Венгерский депутат изъявил желание аннексировать Закарпатье
13.11.2022 10:41 Евгения Маркова

Венгерский депутат изъявил желание аннексировать Закарпатье

Тороцкаи поздравлял Польшу с Днем Независимости и опубликовал фотографию польско-венгерской границы в 39-м году, когда Венгрия захватила Карпатскую Украину. Он выразил надежду, что скоро венгры и поляки снова там встретятся.
 


В МИД Украины уже отреагировали на это и призвали правительство Венгрии осудить "безответственные высказывания" Тороцкой.

Советник МИД Украины Олег Николенко заявил, что "призыв венгерского депутата Ласло Тороцкой к пересмотру государственных границ неприемлем" и "не отвечает духу добрососедства".



 

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