



Венгерский депутат изъявил желание аннексировать Закарпатье

Тороцкаи поздравлял Польшу с Днем Независимости и опубликовал фотографию польско-венгерской границы в 39-м году, когда Венгрия захватила Карпатскую Украину. Он выразил надежду, что скоро венгры и поляки снова там встретятся.



🇵🇱🇭🇺 Today is Polish Independence Day. God bless Poland! Let's meet again at the common Polish-Hungarian border! pic.twitter.com/grnrJFC6oF — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) November 11, 2022

В МИД Украины уже отреагировали на это и призвали правительство Венгрии осудить "безответственные высказывания" Тороцкой.Советник МИД Украины Олег Николенко заявил, что "призыв венгерского депутата Ласло Тороцкой к пересмотру государственных границ неприемлем" и "не отвечает духу добрососедства".