В ожидании речи Путина россияне "атакуют" Google запросом: как уехать из РФ
Пока президент РФ Владимир Путин готовится к выступлению, россияне начинают паниковать, понимая, очевидно, что "пахнет жареным". В чате под видео, где должно транслироваться обращение Путина, предлагаются разные пути уклонения от возможной мобилизации. Кроме того, в Google стремительно возросло количество запросов "как уехать из России"
"В РФ Наблюдается взрывной рост запросов у Google "как уехать из страны" и "отсрочка от армии" перед обращением Путина", – данные google trends.
Индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума во вторник. Это произошло на фоне новостей о предстоящей мобилизации и референдумах в непризнанных республиках. Пик запросов пришелся на 18:00, исходит из данных Google Trends. А больше всего этот вопрос интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.
Также на вторник пришелся всплеск запросов на тему мобилизации россияне стали "гуглить" тему отсрочок от армии. Пик пришелся на 13:00 после первых сообщений о мобилизации. Наиболее активно эту тему интересуют жители Белгородской области.