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В ожидании речи Путина россияне "атакуют" Google запросом: как уехать из РФ | Фото: pixabay.com
20.09.2022 21:25 Mignews.com

В ожидании речи Путина россияне "атакуют" Google запросом: как уехать из РФ

Пока президент РФ Владимир Путин готовится к выступлению, россияне начинают паниковать, понимая, очевидно, что "пахнет жареным". В чате под видео, где должно транслироваться обращение Путина, предлагаются разные пути уклонения от возможной мобилизации. Кроме того, в Google стремительно возросло количество запросов "как уехать из России"

"В РФ Наблюдается взрывной рост запросов у Google "как уехать из страны" и "отсрочка от армии" перед обращением Путина", – данные google trends.
 


Индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума во вторник. Это произошло на фоне новостей о предстоящей мобилизации и референдумах в непризнанных республиках. Пик запросов пришелся на 18:00, исходит из данных Google Trends. А больше всего этот вопрос интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.

Также на вторник пришелся всплеск запросов на тему мобилизации россияне стали "гуглить" тему отсрочок от армии. Пик пришелся на 13:00 после первых сообщений о мобилизации. Наиболее активно эту тему интересуют жители Белгородской области.

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