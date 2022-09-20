



В ожидании речи Путина россияне "атакуют" Google запросом: как уехать из РФ

Пока президент РФ Владимир Путин готовится к выступлению, россияне начинают паниковать, понимая, очевидно, что "пахнет жареным". В чате под видео, где должно транслироваться обращение Путина, предлагаются разные пути уклонения от возможной мобилизации. Кроме того, в Google стремительно возросло количество запросов "как уехать из России"



"В РФ Наблюдается взрывной рост запросов у Google "как уехать из страны" и "отсрочка от армии" перед обращением Путина", – данные google trends.

